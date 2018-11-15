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أخبار العالم

البرلمان الكويتي يأمر بفتح تحقيق نيابي للتحقيق في عدم استعداد الحكومة للسيول

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
حسن محرم
فتح مجلس الأمة الكويتي، تحقيقًا مع تشكيل لجنة نيابية، للتحقيق في عدم استعداد الحكومة للأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت العديد من أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن لجنة تحقيق شكلها البرلمان تنظر في عدم استعداد الحكومة لمواجهة الأمطار.

وجاء هذا القرار عقب جلسة طارئة عقدها البرلمان الكويتي للنظر في التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت العديد من المناطق، وعلى رأسها مدينة صباح الأحمد السكنية.

وطالب نواب، خلال الجلسة، بمحاسبة شركات صيانة الصرف في الشوارع، وكذلك البحث وراء عدم جاهزية الحكومة لمواجهة هذه الكوارث.

كما لوح نواب آخرون إلى ضرورة تقديم الحكومة استقالتها في حالة استمرار السيول ليوم آخر.

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