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أخبار العالم

الكويتيون يستخدمون القوارب بديلا عن السيارات في التنقل بسبب السيول

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:52 ص
صدى البلد
حسام جابر
تداولت وسائل إعلام كويتية، مقطع فيديو يظهر تنقل مواطنين بالقوارب في منطقة الدعية في الكويت؛ بسبب السيول التي تضرب غالبية الأراضي في الكويت.

وبحسب موقع "شامل نيوز" فإن منطقة الدعية تحولت إلى ما يشبه المدن الإيطالية العائمة، وأصبحت القوارب تستخدم كوسيلة للانتقال بدلا من السيارات.




وتشهد الكويت، أمطارًا غزيرة وسيولًا تسببت في عرقلة حركة الطيران، كما نقلت قوات الدفاع المدني مواطنين إلى مقار إيواء.

وظهرت العديد من السيارات غارقة أسفل المياه، بينما اتهم البرلمان الحكومة بالتقاعس عن أخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الأمطار.

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