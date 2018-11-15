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حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، إنه كانت هناك نسخة لاستراتيجية صناعة السيارات وتم رفضها من قبل لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لأنه كان يشوبها عوار بسبب شروط تشجيع الصناعة صعبة التنفيذ.

وأضاف "مصطفى"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن شروط التنفيذ تتمثل في تحقيق معدل إنتاج مرتفع سنويا للسيارات، وتصدير كميات كبيرة من السيارات الكاملة أو الصناعات المغذية للسيارات.

وتابع: "معظم المصانع كانت غير قادرة على تنفيذ تلك الإستراتيجية، ولكننا بحاجة إلى إستراتيجية تشجع على الاستثمارات وتعمق التصنيع المحلي".
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