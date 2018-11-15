اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو

قال محمد البهى، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، إن مصر تحترم اتفاقياتها الدولية، وسيتم تطبيق قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في يناير المقبل.





وأضاف "البهي"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الاتفاقية تم إقرارها في 2001 وتم تفعيلها في عام 2004، وكان من الضروري إعداد استراتيجيات صناعة سيارات منذ توقيع الاتفاقية؛ من أجل تعميق الصناعة المحلية للسيارات.





وتابع: "هناك جوانب إيجابية لكل اتفاقية دولية تتعلق بالسيارات، فهناك الكثير من الدول التي استفادت من اتفاقيتها، ومنها المغرب التي استطاعت وضع استراتيجية صناعة سيارات، وتونس التي أنشئت صناعة خاصة بالمواتير ومحركات الطائرات، وتلك الصناعات وافدة من الاتحاد الأوروبي.





وأكمل: "مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينات، وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يركب سيارة رمسيس في الستينيات".