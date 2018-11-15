سلوى محمد تكشف عن سر شخصيتي ميرفت وعلاء بفيلم جاءنا البيان التالي

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، عن سر شخصيتَي "ميرفت وعلاء"، في فيلم "جاءنا البيان التالي"، للفنان محمد هنيدى والفنانة حنان ترك.





وقالت في تصريحات أثناء لقائها، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنها طلبت من المخرج سعيد حامد، تغيير اسم الشخصية التي أدتها في فيلم "جاءنا البيان التالي" إلى "ميرفت" وشخصية زوجها إلى "علاء"، تأثرًا بسيدة كانت تسكن بالقرب منها وقامت بتوصيلها إلى المستشفى للولادة.



