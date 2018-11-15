ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سلوى محمد تكشف عن سر شخصيتي ميرفت وعلاء بفيلم جاءنا البيان التالي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:39 ص
الفنانة سلوى محمد
الفنانة سلوى محمد
حسام الحارتي
كشفت الفنانة سلوى محمد علي، عن سر شخصيتَي "ميرفت وعلاء"، في فيلم "جاءنا البيان التالي"، للفنان محمد هنيدى والفنانة حنان ترك.

وقالت في تصريحات أثناء لقائها، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنها طلبت من المخرج سعيد حامد، تغيير اسم الشخصية التي أدتها في فيلم "جاءنا البيان التالي" إلى "ميرفت" وشخصية زوجها إلى "علاء"، تأثرًا بسيدة كانت تسكن بالقرب منها وقامت بتوصيلها إلى المستشفى للولادة.

وأردفت: "حضرت ولادة هذه السيدة، وهي بتقول لجوزها آه يا عيلاء، وهو يقول لها: معلش يا ميرفت "، موضحة أنه بناء على نطق الاسم بتلك الطريقة طالبت من المخرج سعيد حامد تغير الاسم إلى هاتين الشخصيتين.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس السكة الحديد: مستعدون لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو

اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو

الأرصاد: استمرار تكاثر السحب المصحوبة بالأمطار.. والقاهرة تسجل 23 درجة

مسئول: لقاءات تركية سورية في طهران بأوامر من أردوغان

تعرف على سعر أغلى ماسة في العالم

طلب إحاطة لـ والي بشأن توقف صرف فيزا الأرامل والمطلقات بالجيزة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 والقنوات الناقلة

شاهد.. مطار الكويت يشبه البحر بسبب السيول الغزيرة

حكم تشغيل القرآن دون الإنصات إليه

الدفاع المدني ينقل متضرري السيول في الكويت إلى مقار إيواء

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الكينوا؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

فيديو

حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو
منظم رالي بطولة الجمهورية يكشف آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستضافة السباق
اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو
اقتصادية النواب: لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ..فيديو
تفاصيل هدم مشتل «Heaven 47» بالزمالك بدون سابق إنذار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟