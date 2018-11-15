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ثقافة

معرض لدورة مميزة من ملتقى سيوة بمركز الجزيرة للفنون السبت

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:26 ص
صدى البلد
طارق موسى
تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة معرض مراسم سيوة وذلك يوم السبت 17 نوفمبر في تمام السابعة مساءً بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وبحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ولفيف من الفنانين والنقاد.

مراسم سيوة .. تجربة فريدة تتبناها الهيئة العامة لقصور الثقافة لتمنح فنانين مختارين الفرصة للتعايش مع بيئة نقية بكر ذات جمال أخاذ تتفجر بالحياة في عمق الصحراء الغربية، وتتيح لهم التعبير عنها في أشكال إبداعية مختلفة تجسد هذا التفاعل الخلاق بين عبقرية المكان وعبق التاريخ وعمق التراث وثراء البيئة وخصوصية رصيدها الفني والثقافي.

من جانبه صرح قوميسيير عام مراسم سيوة الفنان محمود المغربي أن الدورة الخاصة لهذا العام (ملتقى سيوة) تحت إسم (آفاق معاصرة)، تكمن أهميتها بأنها اتبعت نظام الترشيح المباشر لفنانين، من أجيال ومدارس فنية مختلفة، كانت دائرة مشاركاتهم محليًا ودوليًا مؤخرًا قائمة على اهتمامهم بثقافات وتراث الشعوب بوجه عام، والهوية المصرية على وجه الخصوص، فنانوا ملتقى سيوة هذا العام ا.د. صلاح المليجي "ضيف شرف"، الفنانون: أحمد عيد، داليا رفعت، رانيا أنيس، عبير فوزي، عمر بدران، عمر عبد اللطيف، علي سعيد، لينا أسامة، محمود سليمان، محمود فريد، ممدوح القصيفي، نسمة محرم ، نهال وهبي، هبة صالح.

يأتى هذا جنبًا إلى جنب مع معرض استيعادي لمجموعة مختارة من مشاركات فنانين لمشاريع سابقة منذ بداية مسابقة جائزة كليوباترا.
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