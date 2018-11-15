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برلمان

مستقبل وطن ينسق مع عيادات مركز النصر بالمقطم للكشف على المواطنين بخصم 50% ..صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:50 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
نجحت أمانة المقطم بحزب مستقبل وطن القاهرة فى التنسيق مع عيادات مركز النصر بمسجد مستوره بالمقطم لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بخصم ٥٠%.

ومن جانبه صرح محمد المنزلاوى، أمين القسم، بأن الحزب يسعى للتواصل مع المواطنين من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.

يذكر أن حزب مستقبل وطن نظم عددًا من الفعاليات والأنشطة فى مختلف محافظات الجمهورية، شملت قوافل طبية وبيطرية وتقديم العلاج بالمجان، وإقامة منفذ لبيع المواد التموينية واللحوم بأسعار مخفضة بالاضافة لإقامة منافذ لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة وتوزيعها على المحتاجين.
مستقبل وطن ينسق مع عيادات مركز النصر بالمقطم للكشف على المواطنين بخصم 50% ..صور
مستقبل وطن ينسق مع عيادات مركز النصر بالمقطم للكشف على المواطنين بخصم 50% ..صور
مستقبل وطن ينسق مع عيادات مركز النصر بالمقطم للكشف على المواطنين بخصم 50% ..صور
مستقبل وطن ينسق مع عيادات مركز النصر بالمقطم للكشف على المواطنين بخصم 50% ..صور
مستقبل وطن ينسق مع عيادات مركز النصر بالمقطم للكشف على المواطنين بخصم 50% ..صور
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