مستقبل وطن ينسق مع عيادات مركز النصر بالمقطم للكشف على المواطنين بخصم 50% ..صور

نجحت أمانة المقطم بحزب مستقبل وطن القاهرة فى التنسيق مع عيادات مركز النصر بمسجد مستوره بالمقطم لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بخصم ٥٠%.





ومن جانبه صرح محمد المنزلاوى، أمين القسم، بأن الحزب يسعى للتواصل مع المواطنين من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.



