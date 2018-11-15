احذر.. تثبيت نسخة ios 12 يتسبب في حرق هاتف أيفون x

فوجئ أحد مستخدمي هاتف "أيفون أكس" بارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير متوقع ومن ثم انطلق دخان من الجهاز الخلوي، ليدمر تمامًا.





قام المستخدم والذي يدعى "رحيل محمد" مقيم في واشنطن ، بإبلاغ شركة "أبل" على "تويتر" من خلال تدوينة شملت عدة صور للهاتف الذكي المحترق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية.





وقال "محمد" إن جهاز iPhone X 'أصبح ساخنًا بشكل مفاجئ بعد تثبيت نسخة iOS 12.1 على الجهاز، وأضاف أنه قام بشراء الهاتف في بداية العام الجاري واستخدمه بشكل طبيعي.



