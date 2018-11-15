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منوعات

احذر.. تثبيت نسخة ios 12 يتسبب في حرق هاتف أيفون x

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:40 ص
صدى البلد
نهى حمدي
فوجئ أحد مستخدمي هاتف "أيفون أكس" بارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير متوقع ومن ثم انطلق دخان من الجهاز الخلوي، ليدمر تمامًا.

قام المستخدم والذي يدعى "رحيل محمد" مقيم في واشنطن ، بإبلاغ شركة "أبل" على "تويتر" من خلال تدوينة شملت عدة صور للهاتف الذكي المحترق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية.

وقال "محمد" إن جهاز iPhone X 'أصبح ساخنًا بشكل مفاجئ بعد تثبيت نسخة iOS 12.1 على الجهاز، وأضاف أنه قام بشراء الهاتف في بداية العام الجاري واستخدمه بشكل طبيعي.

وعندما قام جهاز iPhone بتثبيت التحديث الجديد لـ ios، قام محمد بتوصيله بشاحن، ليفاجئ بأن الهاتف يسخن ولم يستطع حمله حتى وقع من يده، وبعد فترة قصيرة انطلقت أدخنة رمادية تنبعث من الهاتف، تابعتها نيران.
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