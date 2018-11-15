تجديد حبس متهم بقتل صديقه لسرقة هاتفه و500 جنيه بالشرقية

أمرت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس طالبين وعامل لاشتراكهم فى استدراج طالب تربطه علاقة صداقة بأحدهم وقتله لسرقة هاتفه المحمول و500 جنيه بقرية غزالة الخيس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق، بلاغًا من أهالي قرية غزالة الخيس بالعثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر مذبوحًا بالزراعات بالقرب من خط السكك الحديدية.





وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لـ"أحمد ا.م"20 سنة، ووالده رجل أعمال، وباستدعاء أسرته افادوا ان المجني عليه متغيب منذ الأمس ويبحثون عنه.





وأسفرت جهود ضباط المباحث عن تحديد المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وهم "يوسف ف.ي" طالب بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، صديق المجني عليه و"أحمد ع.ع" عامل بمحل حلويات و" محمد أ.م" 18 سنة-طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، وتبين أنهم اتفقوا على استدراج المجني عليه إلى أراضي زراعية لسرقة هاتفه المحمول، أثناء محاولتهم سرقته قاومهم المجنى عليه وتمكنوا من قتله وسرقة هاتفه و500 جنيه كانوا بحوزته.



