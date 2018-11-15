الملكة إليزابيث تكسر القواعد الملكية من أجل الأمير تشارلز

وجهت الملكة "إليزابيث" الثانية تحية خالصة إلى ابنها الأمير "تشارلز" دوق ويلز في عيد ميلاده السبعين، حيث وصفته بأنه "وريث محترم ويستحق الجلوس على العرش فتاريخه يشرف التاريخ البريطاني".





وبهذا الفعل كسرت "إليزابيث" القواعد الملكية فنادرا ما يصدر عن رئيس الدولة تعليقات علنية عن أطفالها، لكنها أقامت عشاء على شرف تشارلز لامتداحه بأنه "رجله الخاص ، عاطفي وخلف"، وأضافت أنه "أب رائع" بحسب ما نشرت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية.



