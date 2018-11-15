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منوعات

الملكة إليزابيث تكسر القواعد الملكية من أجل الأمير تشارلز

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
نهى حمدي
وجهت الملكة "إليزابيث" الثانية تحية خالصة إلى ابنها الأمير "تشارلز" دوق ويلز في عيد ميلاده السبعين، حيث وصفته بأنه "وريث محترم ويستحق الجلوس على العرش فتاريخه يشرف التاريخ البريطاني". 

وبهذا الفعل كسرت "إليزابيث" القواعد الملكية فنادرا ما يصدر عن رئيس الدولة تعليقات علنية عن أطفالها، لكنها أقامت عشاء على شرف تشارلز لامتداحه بأنه "رجله الخاص ، عاطفي وخلف"، وأضافت أنه "أب رائع" بحسب ما نشرت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية.

كانت كلماتها بمثابة تأييد لملك المستقبل، الذي قضى حياته في التحضير لدوره كملك، وجمع هذا العشاء أفراد العائلة والأصدقاء من جميع أنحاء العالم في قاعة احتفالات قصر باكنجهام، بما في ذلك دوق ودوقة كامبردج ودوق ودوقة ساسكس.
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