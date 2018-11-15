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أخبار العالم

شاهد.. مطار الكويت يشبه البحر بسبب السيول الغزيرة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
صدى البلد
حسام جابر
تداول ناشطون فيديو يظهر السيول الشديدة التي ضربت المطار في الكويت، والتي جعلت الطائرات وكأنها عائمة فوق بحر مياه.

وتحت هشتاجي "#مطار_الكويت" و"#أمطار_الكويت"تداول الناشطون فيديو يوضح ارتفاع منسوب المياة نتيجة للسيول، الأمر الذي يمنع الطائرات من الحركة.




ويظهر في الفيديو، أحد موجهي الإشارة في المطار والذي تتخطى المياه ركبته.

وتشهد الكويت، أمطارًا غزيرة وسيولًا تسببت في عرقلة حركة الطيران، كما نقلت قوات الدفاع المدني مواطنين إلى مقار إيواء.

وظهرت العديد من السيارات غارقة أسفل المياه، بينما اتهم البرلمان الحكومة بالتقاعس عن أخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الأمطار.

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