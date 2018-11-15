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ثقافة

أبو الخير: انتهاء ترميم تمثال رمسيس الثاني بالمتحف الكبير

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف د. أسامة أبو الخير مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، أن تمثال الملك رمسيس الثاني تم الانتهاء من ترميمه في مكانه.

وتابع في تصريحات لـ"صدي البلد": حاليًا أصبح التمثال جاهزًا للعرض، ونقوم بصيانة دورية كل أسبوع وهو ما يحدث للآثار الثقيلة المنتهي ترميمها في المتحف.

كانت وزارة الآثار قد نجحت مطلع العام الحالي بالتعاون مع شركة المقاولون العرب في نقل تمثال رمسيس الثاني من موقعه في أرض مشروع المتحف الكبير، وذلك إلي مكان عرضه النهائي داخل المتحف في البهو العظيم والذي يتجاوز ارتفاعه 27 مترا.

وتمت عملية النقل تحت إشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة،وذلك وسط تغطية واسعة من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المحلية والعالمية،وعملية النقل بلغت تكلفتها حوالي 13.6 مليون جنيه.

وحينها تم إنشاء طريق ورصيف خاص لمسار حركة التمثال وذلك بطول 400 متر،والسيارة التي تحركت بالتمثال وصنعت خصيصا لتلائم عملية النقل وتحركت بسرعة لم تزد عن 5 كيلومترات في الساعة،وذلك لتحمل وزن التمثال الذي يبلغ 80 طنا، مما يستدعي إجراء تجارب محاكاة قبل نقل التمثال لكتل أسمنتية ضخمة بلغت أوزانها 100 طن،وذلك لضمان أقصي درجات الأمان في نقل التمثال.

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