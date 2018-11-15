ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الصور الأولى من تجهيزات حفل تامر حسني في كايرو فيستيفال سيتي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
محمد صبحي
وقع اختيار النجم تامر حسني على الثلاثي "اسلام عرفة ومحي الأشموني وعمر الأشموني" أو"x-creavation " لتنظيم حفله الذي من المقرر إقامته مساء غد الجمعة بساحة مول "كايرو فيستيفال سيتي" بالقاهرة الجديدة.

جاء اختيار تامر لـ "اسلام ومحي وعمر" لتنظيم الحفل عقب اقتناعه بهدفهم وفكرتهم وهو الاحتفال بنجاح ألبومه الأخير "عيش بشوقك" بالقاهرة وسط جمهوره وفي مكان لم يسبق أن قدم به حفلات من قبل وهو ساحة مول "كايرو فيستيفال سيتي".

ومن المقرر أن يشهد الحفل العديد من المفاجأت لصناع البوم "عيش بشوقك" الذي تصدر الأكثر مبيعا والأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتشهد تجهيزات الحفل الآن قيام تامر فوزي بتصميم أضخم مسرح تم انشاؤه بالمكان ومزود بالعديد بوابات لدخول وخروج تامر حسني وضيوف الحفل بطريقة تضفي المزيد من أجواء التشويق والاثارة للجمهور بالإضافة الى وضع تراسات إضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية لوليد الحريري.
الصور الأولى من تجهيزات حفل تامر حسني في كايرو فيستيفال سيتي
الصور الأولى من تجهيزات حفل تامر حسني في كايرو فيستيفال سيتي
الصور الأولى من تجهيزات حفل تامر حسني في كايرو فيستيفال سيتي
loading...

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

قرار جمهورى بالموافقة على قرض من البنك الدولي لتطوير نظام الرعاية الصحية

قبل شراء حلوى المولد.. عليك معرفة هذه الأسرار

في استعراض للقوة.. حاملتا طائرات أمريكيتان تنفذان مناورات معقدة جنوب الصين

منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره التونسي استعداداً لأولمبياد 2020

حل ذكي.. مضيفة طيران ترسم سحبا وشباكا لراكب اشتكى من بعد مقعده عن النافذة

صاحب تجربة الأكوابيونيك للاستزراع السمكي: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.. وأتمنى نجاح التجربة لتعظيم الإنتاج السمكي ..فيديو وصور

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

نجوم الفن والرياضة في معسكر بعثة الأولمبياد الخاص المصري

المرور تواصل نشر أرقام الإغاثة للتدخل في حالات الطوارئ

الصور الأولى من تجهيزات حفل تامر حسني في كايرو فيستيفال سيتي

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

فيديو

أحمد مجدى ناعيا الشهيد ساطع النعمانى: رمز للتضحية والإصرار والعزيمة.. فيديو
بالخطوات السهلة تعرفي على طريقة إعداد حلوى المولد في المنزل
حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو
منظم رالي بطولة الجمهورية يكشف آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستضافة السباق
اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟