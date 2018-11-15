أطباء يعثرون على كنز علي بابا في معدة مريضة ..صور

دبابيس وسلاسل وأساور وغيرها من المواد المعدنية والأجسام الغريبة التي عثر عليها عدد من الأطباء، ليس في مغارة "علي بابا" ولكن داخل معدة مريضة.
وقام الأطباء بإزالة العشرات من الأجسام المعدنية، بما في ذلك الأساور والخواتم ودبابيس الشعر من داخل معدة سيدة، ذهبت إلى المستشفى لشعورها بألم شديد في المعدة، بحسب ما نشرت "ديلي ميرور".
فيما أجرى الأطباء عددا من الاختبارات لمعرفة أسباب الأعراض التي تشتكي منها السيدة الهندية، ليتبن لهم أنها مريضة بورم في معدتها التي ضمت عشرات الأجسام الغريبة.
واعتقد الأطباء أن المريضة قد ابتلعت المواد على مدى فترات طويلة مما تسبب في تراكم المعادن ومعدتها لتتصلب، وقال الدكتور نيتين بارمار ، كبير الجراحين في مستشفى "أحمد آباد" المدني في الهند: "أصبحت معدة المرأة صلبة، وعندما أجرينا الفحص بالأشعة السينية، أظهر وجود ورم في معدتها".
وأشار الطبيب إلى أنها استهلكت دبابيس كانت تخترق رئتيها جزئيًا ،حتى أنه خدش جدران معدتها مما دفعهم إلى إجراء الجراحة على الفور، بالإضافة إلى أنهم وجدوا "مانغالوترا" وهو عقد تقليدي ترتديه النساء الهندوسيات لمتزوجات.