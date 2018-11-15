أطباء يعثرون على كنز علي بابا في معدة مريضة ..صور

دبابيس وسلاسل وأساور وغيرها من المواد المعدنية والأجسام الغريبة التي عثر عليها عدد من الأطباء، ليس في مغارة "علي بابا" ولكن داخل معدة مريضة.





وقام الأطباء بإزالة العشرات من الأجسام المعدنية، بما في ذلك الأساور والخواتم ودبابيس الشعر من داخل معدة سيدة، ذهبت إلى المستشفى لشعورها بألم شديد في المعدة، بحسب ما نشرت "ديلي ميرور".



