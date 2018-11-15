كثافات مرورية على معظم المحاور الرئيسية وأخرى بديلة لخفض الازدحام

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط أمطار في القاهرة ومحافظات الوجه البحري، لذلك وجهت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات علي الطريق الدائري الإقليمي لتوعية المواطنين والالتزام بالإرشادات المرورية.





وناشد «هشام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» قائدي السيارات بتشغيل المساحات بصفة مستمرة والتحكم في عجلة القيادة والسير بسرعة منخفضة ومسافة بين السيارات واستخدام الإشارات في حالة الدوران وعدم تجاوز السرعة، موضحا أن اليوم سيتم وضع حجر الأساس لكوبري جديد بشبرا الخيمة لربط بعض المناطق.





وأوضح الخبير المروري، أنه يتم تكثيف الخدمات المرورية في كل المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبري، بالإضافة الي توزيع كتيبات على المواطنين أثناء هطول الأمطار حفاظا على حياتهم.



