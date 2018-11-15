ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كثافات مرورية على معظم المحاور الرئيسية وأخرى بديلة لخفض الازدحام

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط أمطار في القاهرة ومحافظات الوجه البحري، لذلك وجهت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات علي الطريق الدائري الإقليمي لتوعية المواطنين والالتزام بالإرشادات المرورية.

وناشد «هشام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» قائدي السيارات بتشغيل المساحات بصفة مستمرة والتحكم في عجلة القيادة والسير بسرعة منخفضة ومسافة بين السيارات واستخدام الإشارات في حالة الدوران وعدم تجاوز السرعة، موضحا أن اليوم سيتم وضع حجر الأساس لكوبري جديد بشبرا الخيمة لربط بعض المناطق.

وأوضح الخبير المروري، أنه يتم تكثيف الخدمات المرورية في كل المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبري، بالإضافة الي توزيع كتيبات على المواطنين أثناء هطول الأمطار حفاظا على حياتهم.

وأشار إلى أنه بدأت الآن كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري القادم من الزراعي المتجه إلى نفق السلام، بسبب زيادة أحجام السيارات والمواقف العشوائية، لذلك ينصح بالبديل بطريق المرج وشبرا بنها الحر لتخفيف الضغط المروري، وأيضًا كثافات مرورية أعلي محور 26 يوليو القادم من أكتوبر المتجه لميدان لبنان لذلك ينصح بمحور الواحات الصحراوي للرماية.
loading...

ترشيحاتنا

تفجير 3 ألغام في الكويت جرفتها السيول

واتساب يحول صورك لـ استيكرز بهذه الطريقة

الأرصاد: استمرار تكاثر السحب المصحوبة بالأمطار.. والقاهرة تسجل 23 درجة

إلغاء مباراة منتخب مصر الأولمبي مع الجزائر

أوبر تخسر مليار دولار في 3 أشهر

تعرف على رسالة إسماعيل يوسف لجمهور الزمالك

حبس محام لعرضه 500 جنيه رشوة على أحد موظفي النيابة العامة بالمنوفية

هاني أبو ريدة ينهي أزمة المنتخب الأولمبي

المصرية للاتصالات تحقق 17.4 مليار جنيه إيرادات

بالخطوات السهلة تعرفي على طريقة إعداد حلوى المولد في المنزل

أطباء يعثرون على كنز علي بابا في معدة مريضة ..صور

آيتن عامر تشارك متابعيها نظام تخسيس جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

فيديو

أحمد مجدى ناعيا الشهيد ساطع النعمانى: رمز للتضحية والإصرار والعزيمة.. فيديو
بالخطوات السهلة تعرفي على طريقة إعداد حلوى المولد في المنزل
حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو
منظم رالي بطولة الجمهورية يكشف آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستضافة السباق
اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟