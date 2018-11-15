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تعليم

محافظ الإسماعيلية يشيد بإجراءات سد العجز في التعليم بالمحافظة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
انجي هيبة
قال اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية إن نجاح أي منظومة يأتي بفكر العمل الجماعي في إطار تحقيق التطوير المنشود في إشارة إلى مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية. 

وتابع: "منحت كل الدعم الي مدير مديرية التربية والتعليم  الدكتور خالد خلف قبيصي من أجل إعادة ترتيب الأوضاع داخل ديوان المديرية، مشيدا بالإجراءات التى تم اتخاذها إجراءات سد العجز، مشيرا الى أن المرحلة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد مقدما الشكر للدكتور خالد خلف مدير المديرية.

وأشار خلال استقبال وفد من وزارة التربية والتعليم يضم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية والدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية للقيادات التربوية والأستاذة إلهام إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء إلى أن الاسماعيلية تعد من المحافظات التى استعدت جيدا لتطبيق منظومة التابلت وهو ما لمسه خلال زيارة لمدرسة السادات الثانوية العسكرية. 

واختتم: "نأمل أن يكون هذا العام الدراسي عاما مميزا في إطار اعتبار أن العام الحالي هو عام التعليم سواء العام أو الفني".
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