اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس

يعقد اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر وتونس في تمام الساعة السادسة مساءً والتي من المقرر لها ان تقام يوم غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب وذلك في إطار الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.





ومن المقرر ان يحضر المهندس ايهاب لهيطة، المدير الإداري لمنتخب مصر، الاجتماع وذلك بالاضافة ممثلي المنتخب التونسي.





تجدر الإشارة الي ان منتخب مصر الأول لكرة القدم حسم تأهله الي نهائيات كان 2019 وذلك بعدما فاز على منتخب سوازيلاند بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات.



