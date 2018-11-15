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ندوة عن التطرف الديني أسبابه وتداعياته بثقافة الإسماعيلية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
ندوة عن التطرف الدينى
ندوة عن التطرف الدينى
انجي هيبة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان: التطرف الدينى أسبابه وتداعياته للشيخ على موسى بمدرسة عبده الزملوط.

أوضح المحاضر أن التطرف الديني هو الظلام الأسود الذي يسود العالم اليوم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتطرف الديني موجود في كل الديانات، لكن بالذات في الديانات السماوية، وبالخصوص في المسيحية والإسلام.

وأشار إلى أن التطرف الديني أو التعصب، هو تعصب شخص أو جماعة لدين مُعَيَّنٍ أو حتى لمذهب في دين معين, وكذلك ذكر الأسباب التى تؤدى إلى التعصب الدينى منها: عدم التفرقة بين النص الإلـٰهي وأقوال العلماء، وهذا يؤدي إلى التعصب الأعمى للمذهب أو الدين، ما يؤدي إلى عدم الالتزام الصحيح والكامل بدين الإسلام على مستوى المشاعر والأفكار والسلوكيات، لأن ديننا الحنيف يقوم على العدل والمساواة والتوازن والاعتدال، ولا يقوم على التطرف والتعصب للباطل.

كما تم تنظيم معرض كتب بمكتبة على الراعى بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد عميد الأدب العربى طه حسين، بالإضافة إلى مناقشة كتاب بعنوان خاتم النبين بمكتبة السبع أبار الثقافي،و تم تنفيذ محاضرة بعنوان بالتفاؤل نصل للمجد لمريان ميخائيل وذلك بجمعية التثقيف الفكرى، وضمن نشاط التمكين الثقافى بالفرع.
ندوة عن التطرف الديني أسبابه وتداعياته بثقافة الإسماعيلية
ندوة عن التطرف الديني أسبابه وتداعياته بثقافة الإسماعيلية
ندوة عن التطرف الديني أسبابه وتداعياته بثقافة الإسماعيلية
ندوة عن التطرف الديني أسبابه وتداعياته بثقافة الإسماعيلية
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