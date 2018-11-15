قبل شراء حلوى المولد.. عليك معرفة هذه الأسرار

يقبل المصريون على شراء حلوي المولد خلال هذه الأيام بمناسبة اقتراب المولد النبوى، لذلك تقدم الدكتورة سكينة جمال إخصائى التغذية، بعض النصائح لمعرفة الحلوى الجيدة قبل الشراء وتتمثل فيما يلى:



_ احذر من شراء حلويات المولد من الأماكن العامة التى لا تضع تفاصيل لأى منتج عليها .



_ يجب اختيار البقوليات وجوز الهند والملبن والبعد عن انواع الحلوي غير المعروفة .



_ ابتعد عن اي منتج يحتوي علي ألوان صناعية .



_ لاتلجأ لشراء المنتجات غير المغلفة .



_ لا تكثر من شراء انواع الحلوي المختلفة واكتفي بشراء 5 أنواع فقط .