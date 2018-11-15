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مرأة

قبل شراء حلوى المولد.. عليك معرفة هذه الأسرار

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقبل المصريون على شراء حلوي المولد خلال هذه الأيام بمناسبة اقتراب المولد النبوى، لذلك تقدم الدكتورة سكينة جمال إخصائى التغذية، بعض النصائح لمعرفة الحلوى الجيدة قبل الشراء وتتمثل فيما يلى:

_ احذر من شراء حلويات المولد من الأماكن العامة التى لا تضع تفاصيل لأى منتج عليها .

_ يجب اختيار البقوليات وجوز الهند والملبن والبعد عن انواع الحلوي غير المعروفة .

_ ابتعد عن اي منتج يحتوي علي ألوان صناعية .

_ لاتلجأ لشراء المنتجات غير المغلفة .

_ لا تكثر من شراء انواع الحلوي المختلفة واكتفي بشراء 5 أنواع فقط .
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