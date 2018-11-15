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رياضة

هاني أبو ريدة ينهي أزمة المنتخب الأولمبي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
نور عادل - يسري غازي
أنهى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتفاقه مع نظيره وديع الجريء،رئيس الاتحاد التونسي، على إقامة ودية أخرى للمنتخب الأولمبي المصري والتونسي يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك انقاذًا لموقف المنتخب الأولمبي عقب اعتذار منتخب الجزائر عن الودية التي كان من المقرر لها أن تقام يوم 18 من الشهر الجاري.

يجدر الإشارة الى أن منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره التونسي اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا على الاستاد الفرعي لبرج العرب، ويدير المباراة طاقم تحكيم مصر بقيادة محمد عادل.
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