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مرأة

فوائد تناول حلويات المولد.. أبرزها تقوية الذاكرة واحتواؤها على الأوميجا 3

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:57 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أوضح خبير التغذية العلاجية الدكتور حسن محمد أبرز فوائد تناول حلويات المولد وهى تتمثل فيما يلي :

- أنها لا تعتمد على الكربوهيدرات فقط، بل تحتوى على قدر كبير من الزيوت غير المشبعة وهى صحية جدا ويحتاجها الجسم والمخ، فضلا عن احتوائها على أوميجا 3 وقدرا جيدا من البروتين النباتى والفيتامينات والأملاح المعدنية.

- يستفيد منها الأطفال أكثر من الكبار، لأنها تقوى الذاكرة لديهم وتزيد القدرة على التركيز والانتباه وترفع قدرة الذكاء مما ينعكس على مستواهم الدراسى بالإيجاب .

حذر "خبير التغذية" من الإسراف في تناول كميات الحلوى اليومية لاحتوائها على قدر عال من السكريات والامتناع عن الأنواع الأخرى من الحلويات والمواد السكرية ذات الألوان المصنعة خلال اليوم الذي تأكل فيه حلوى المولد النبوى.
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