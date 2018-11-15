فوائد تناول حلويات المولد.. أبرزها تقوية الذاكرة واحتواؤها على الأوميجا 3

أوضح خبير التغذية العلاجية الدكتور حسن محمد أبرز فوائد تناول حلويات المولد وهى تتمثل فيما يلي :





- أنها لا تعتمد على الكربوهيدرات فقط، بل تحتوى على قدر كبير من الزيوت غير المشبعة وهى صحية جدا ويحتاجها الجسم والمخ، فضلا عن احتوائها على أوميجا 3 وقدرا جيدا من البروتين النباتى والفيتامينات والأملاح المعدنية.





- يستفيد منها الأطفال أكثر من الكبار، لأنها تقوى الذاكرة لديهم وتزيد القدرة على التركيز والانتباه وترفع قدرة الذكاء مما ينعكس على مستواهم الدراسى بالإيجاب .



