المصرية للاتصالات تحقق 17.4 مليار جنيه إيرادات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم، الخميس، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.



وكشفت مؤشرات نتائج الأعمال الربع الثاني 2018 عن إجمالي الإيرادات المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 فقد بلغت مبلغ 17.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 32% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو في إيرادات خدمات الإنترنت بمقدار 45%، كما ساهمت الاتفاقية المبرمة مع بهارتي بمبلغ 1.6 مليار جنيه مصرى.



كما واصلت الشركة تحقيق زيادة في عدد مشتركيها على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث وصل عدد مشتركى المحمول إلى 3.6 مليون عميل بزيادة 300 ألف عميل تقريبًا خلال هذا الربع على الرغم من فرض رسوم التنمية على الخطوط الجديدة بدءَا من الربع الثالث من العام 2018، كما ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت 10% مقارنة بالعام الماضى، و تزايد عدد عملاء الانترنت فائق السرعة الثابت بـ29%.



وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.3 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 36% عن نفس الفترة من العام السابق، مدعوما بالنمو في الإيرادات، بينما استقرت نسبة هامش الربح عند 31%.



وحقق إجمالي الربح التشغيلي نموا قدره 37% عن نفس الفترة من العام السابق على الرغم من الزيادة الكبيرة فى مصروفات الاهلاك والاستهلاك والتى بلغت 49% عن نفس الفترة من العام السابق.



واستقر صافي الربح بعد الضرائب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليحقق مبلغ 3.5 مليار جنيه مصري متعافيا من انخفاضه في النصف الأول من العام والذي قدر بـ 18%، ويرجع ذلك للأداء التشغيلي المتميز للشركة والذي ساهم في تعويض الزيادة في التكاليف التمويلية التي تضاغفت أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وصرح المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام 2018 قائلًا: "نفخر بأن نعلن عن أداء الشركة المصرية للاتصالات WE في الربع الثالث من عام 2018 والذي يبرهن على قدرة الشركة التنفيذية الاستثنائية والكفاءة التشغيلية، حيث تمكنا خلال هذا الربع من القيام بتنفيذ مشروعين كبيرين في وقت قياسي وهما الشراكة الاستراتيجية مع شركة بهارتي ومشروع مد كابلات الألياف الضوئية للمدارس. كما شهد هذا الربع إطلاق نظام الفاتورة الموحدة والذي يشمل خدماتنا من محمول وصوت ثابت وخدمات الانترنت فائق السرعة الثابت، وذلك خلال عام واحد من إطلاق علامتنا التجارية الجديدة "WE" الأمر الذي يعد خطوة فارقة في وحدة أعمال التجزئة بالشركة؛ حيث أصبحت"WE" بالفعل أول مشغل اتصالات متكامل مع إطلاق عروض Indigo Plus".



أضاف البحيري: "توج نجاحنا لهذا الربع بقدرتنا على محو الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2018 والوصول إلى صافي ربح مستقر بنهاية التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، كما حققنا هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك أعلى من توقعات بداية العام والذي عوض الزيادة في مصروفات الاهلاك والاستهلاك وتم إعادة هيكلة ديون الشركة لتخفيض تكلفة الاقتراض".