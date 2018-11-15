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أخبار العالم

كوريا الشمالية تنتقد تنفيذ تدريبات للجيش الكوري الجنوبي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
انتقد موقع "أوريمينزوككيري" الكوري الشمالي للدعاية الخارجية، كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بسبب إجراء تدريبات "هوكوك" و"تايكوك" العسكرية التي أجراها الجيش الجنوبي مؤخرا، كما انتقد استئناف التدريبات المشتركة بين قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية.

وقال الموقع "إن هذه التدريبات العسكرية تمثل انتهاكا خطيرا للاتفاق العسكري بين الكوريتين لوقف الأعمال العدائية بشكل كامل، كما تمثل استفزازا لأحد أطراف الحوار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف ، أن موقف الجنوب من الإعلانات المشتركة بين الكوريتين والاتفاق العسكري بين الكوريتين يظهر ما إذا كان الجنوب يريد تطوير العلاقات بين الكوريتين وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن السلام لن يكون متوافقا مع التدريبات العسكرية.
يشار إلى أن تدريبات "هوكوك" تعد تدريبات دفاعية سنوية من أجل تعزيز القدرة التشغيلية المشتركة بين القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية، وجرت تدريبات هذا العام في الفترة من 29 أكتوبر الماضي و9 نوفمبر الجاري.

وسبق أن انتقدت صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم حزب العمال بكوريا الشمالية وموقع "مياري" للدعاية استئناف التدريبات العسكرية المشتركة بين قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية، قائلين إنه يجب ألا يجوز السماح بأي شكل من أشكال التدريبات العسكرية التي تستهدف الطرف الآخر.


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