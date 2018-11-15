البحرية الأمريكية تنفذ مناورات حربية في بحر الفلبين

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن حاملتي طائرات أمريكيتين على متنهما قرابة 150 طائرة مقاتلة، تنفذان مناورات حربية "معقدة" في بحر الفلبين.



وقال الأسطول السابع الأمريكي، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن حاملة الطائرات "رونالد ريجان"، المتمركزة في اليابان، والحاملة "جون سي. ستينيس" المنضمة من الساحل الغربي الأمريكي، تجريان عمليات حربية جوية وبحرية ومضادة للغواصات".



وتأتي المناورات الأحدث، التي تتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للمنطقة، في الوقت الذي لا تزال محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية عالقة، ووسط نزاع تجاري مع الصين.



وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت الاثنين الماضي، استمرار التدريبات البحرية المشتركة مع واشنطن، وذلك ردا على مزاعم كوريا الشمالية بأن تلك التدريبات تُعد انتهاكا لاتفاق عسكري توصلت إليه الكوريتان مؤخرا.

