ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تنفذ مناورات حربية في بحر الفلبين

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن حاملتي طائرات أمريكيتين على متنهما قرابة 150 طائرة مقاتلة، تنفذان مناورات حربية "معقدة" في بحر الفلبين.

وقال الأسطول السابع الأمريكي، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن حاملة الطائرات "رونالد ريجان"، المتمركزة في اليابان، والحاملة "جون سي. ستينيس" المنضمة من الساحل الغربي الأمريكي، تجريان عمليات حربية جوية وبحرية ومضادة للغواصات".

وتأتي المناورات الأحدث، التي تتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للمنطقة، في الوقت الذي لا تزال محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية عالقة، ووسط نزاع تجاري مع الصين.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت الاثنين الماضي، استمرار التدريبات البحرية المشتركة مع واشنطن، وذلك ردا على مزاعم كوريا الشمالية بأن تلك التدريبات تُعد انتهاكا لاتفاق عسكري توصلت إليه الكوريتان مؤخرا.
loading...

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات تحقق 17.4 مليار جنيه إيرادات

بالفيديو.. اختفاء جزيرة كاملة يثير لغطا بين العلماء وخفر السواحل

أخطاء كارثية يفعلها مرضى السكري في الحمام

سقوط عدو ترامب في قبضة الشرطة.. بتهمة ضرب امرأة

منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره التونسي استعداداً لأولمبياد 2020

مروحة الملك توت عنخ أمون تحفة فنية رائعة.. ومرممو المتحف الكبير ينقذونها من الانفصال .. صور

في استعراض للقوة.. حاملتا طائرات أمريكيتان تنفذان مناورات معقدة جنوب الصين

بالخطوات السهلة تعرفي على طريقة إعداد حلوى المولد في المنزل

شقيق العميد ساطع النعماني يتلقى عزاء البطل الراحل بلندن بحضور قنصل مصر

الدفاع المدني ينقل متضرري السيول في الكويت إلى مقار إيواء

تعرف على رسالة إسماعيل يوسف لجمهور الزمالك

المرور تواصل نشر أرقام الإغاثة للتدخل في حالات الطوارئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر t -shirt أحمد حلمي في كواليس برنامج arabs got talent

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز تصميمات بسمة بوسيل

سعر غير متوقع لإطلالة إليسا السوداء في دبي ..صور

المنتخب الأوليمبي يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ ودية تونس.. صور

فيديو

أحمد مجدى ناعيا الشهيد ساطع النعمانى: رمز للتضحية والإصرار والعزيمة.. فيديو
بالخطوات السهلة تعرفي على طريقة إعداد حلوى المولد في المنزل
حسين مصطفى: نحتاج إلى استراتيجية بصناعة سيارات لتعميق التصنيع المحلي ..فيديو
منظم رالي بطولة الجمهورية يكشف آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستضافة السباق
اتحاد الصناعات: مصر كانت سباقة في صناعة السيارات في الستينيات ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟