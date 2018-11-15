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أخبار البلد

سفيرة لاتفيا بالقاهرة: عمر لغتنا يصل إلى أكثر من ألفي عام

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
أشادت إيفيتا شولتسا سفيرة لاتفيا بالقاهرة باهتمام مصر بدعم حقوق الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تخصيص أعوام 2016 و2017 و2018 والتي تأتي في إطار استراتيجية مصر عام 2030 مشيرة إلي أن كلا من مصر ولاتفيا حققتا إنجازات وانتصارات علي مر التاريخ في العديد من المجالات.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة ألقتها الليلة الماضية في الاحتفال بمناسبة ذكري مرور 100 عام علي إقامة دولة لاتفيا بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدي مصر.

واستعرضت السفير تاريخ بلادها، فقالت إن لاتفيا انضمت إلي الاتحاد الأوروبي عام 2004 بعد تنفيذها الإصلاحات اللازمة وحقق العلماء اللاتفيون تقدما كبيرا في مجالات عديدة من بينها نانو تكنولوجي والهندسة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.. معربة عن فخرها بأن اللغة اللاتفية تعد من أقدم اللغات الأوروبية والتي يرجع تاريخها إلي أكثر من ألفي عام.

وأضافت ، أن دولة لاتفيا اقيمت عام 1918 كدولة أوروبية لفترة قصيرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى وحققت خلالها إنجازات اقتصادية وأنشأت جامعة لاتفيا التي أصبحت من المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال التعليم العالي في أوروبا ثم توقف نجاح لاتفيا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1940 حيث ، تم احتلالها استمرت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي السابق.

وأشارت إلي أن عام 1987 شهد أول مظاهرة تطالب باستقلال البلاد ثم نظمت مظاهرة أخري شارك فيها مليونا شخص من دول البلطيق عام 1989 التي امتدت عبر مسافة 700 كليومتر علي شكل سلسلة بشرية ، سجلت في مذكرة اليونسكو باعتبارها أكثر الحملات الإعلامية تأثيرا في العالم ، وبعدها اعترف الاتحاد السوفيتي باستقلال لاتفيا الذي أصبح حقيقة عام 1991 .
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