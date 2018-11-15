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برلمان

رئيس لجنة البيئة بالنواب: مؤتمر التنوع البيولوجي علامة فارقة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:41 ص
النائب طلعت السويدي،
النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان
أ ش أ
أكد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر للتنوع البيولوجى المنعقد بشرم الشيخ يعد حدثا فريدا يقام لأول مرة في مصر بمشاركة وفود من جميع الدول خاصة القارة الافريقية .

وقال السويدى - فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر - إن المؤتمر يعد علامة فارقة فى تاريخ البيئة فى مصر وسيكون له نتائج ملموسة على المستوى الدولى ، موضحا أن مجال البيئة بصفة عامة شهد طفرة فى المجتمع العالمى منذ ١٠ سنوات لذلك نحرص على تقديم الدعم لوزارة البيئة وجهود وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد من أجل الحفاظ على البيئة وخفض التلوث والتمتع بحياه نظيفة.

وأكد رئيس لجنه الطاقة والبيئة بمجلس النواب دعم البرلمان الكامل لإنجاح مؤتمر التنوع البيولوجي بشرك الشيخ ، كما أكد حرص اللجنة على التعاون المستمر مع وزارة البيئة ومساندة جهودها من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية ، مشيرا إلي أن التعاون في القضاء على العديد من مشاكل البيئة ، وظهر الدعم السياسى للوزارة في العديد من القضايا البيئية فقد وافقت اللجنة على القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المحميات الطبيعية كما تقوم بدراسة وبحث عدد من القوانين الأخرى التي تخص البيئة .

وقال السويدى - فى هذا الصدد - إنه سيتم رفع القانون الخاص بالمحميات إلى الجلسة العامة وسيتم الانتهاء منه خلال شهر ليكون دعما لوزارة البيئة فى الحفاظ علي المحميات وتنفيذ العديد من المشاريع التى تساهم فى صونها حيث ان المحميات الطبيعية تمثل نسبة ١٥ فى المئة من مساحة مصر.

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