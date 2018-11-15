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أخبار العالم

الرئيس المكسيكي: سأواصل الاعتماد على الجيش فيما يتعلق بالأمن الداخلي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه سيواصل الاعتماد بشدة على الجيش فيما يتعلق بشؤون الأمن الداخلي.

ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس عن لوبيز أوبرادور قوله، خلال إعلان خطته الأمنية للسنوات الست المقبلة، إنه سيسعى إلى إجراء تعديل دستوري لإنشاء قوة قوامها 500 جندي من الحرس الوطني تتألف في البداية من أفراد من الجيش والبحرية والشرطة الفيدرالية، بحيث يتم الاعتماد عليها في غضون ثلاث سنوات.

وتعهد بإعادة توجيه الموارد لمعالجة الأسباب الجذرية لانتشار العنف في المكسيك. وقال إن 80 في المائة من خطته ستستهدف تلك المشاكل الاجتماعية، حيث سيتم تبني برامج اجتماعية تركز على التنمية الاقتصادية وتعزيز قيم الشباب المكسيكي.

وأضاف أنه "على الرغم من مئات الآلاف من الأرواح التي أزهقت، ومليارات الدولارات التي تم استثمارها، والموارد العسكرية التي تم استهلاكها، والجهود الاستخباراتية التي بذلت في الحرب على المخدرات، لم تكن الحكومة المكسيكية قادرة على هزيمة العصابات".

وأكد أن حكومته ستسعى إلى إجراء إصلاحات تمهد الطريق أمام خفض الأحكام أو حتى منح عفو محدود في بعض الحالات لأولئك المتورطين في جرائم غير عنيفة، إلى جانب دراسة تقنين وتنظيم تداول بعض الأدوية، قائلا "إن تنظيم تداول بعض المخدرات المحظورة حاليا سيضع حدا لأحد المحركات المركزية للعنف وانعدام الأمن وتدهور سيادة القانون على نطاق واسع".


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