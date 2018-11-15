في استعراض للقوة.. حاملتا طائرات أمريكيتان تنفذان مناورات معقدة جنوب الصين

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم، الخميس، أن حاملتي طائرات أمريكيتين على متنهما قرابة 150 طائرة مقاتلة تنفذان مناورات حربية "معقدة" في بحر الفلبين في استعراض للقوة في المياه الواقعة جنوب الصين، وعلى مسافة قريبة من كوريا الشمالية.



وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان صحفي إن حاملة الطائرات (رونالد ريجان) المتمركزة في اليابان والحاملة (جون سي.ستينيس) المنضمة من الساحل الغربي الأمريكي تجريان عمليات حربية جوية وبحرية ومضادة للغواصات.



ونفذت البحرية الأمريكية قبل ذلك مناورات من هذا القبيل، ومن بينها مناورات أجرتها ثلاث حاملات طائرات العام الماضي عندما تصاعدت التوترات مع كوريا الشمالية.



وتأتي المناورات الأحدث التي تتزامن مع زيارة نائب الأمريكي مايك بنس للمنطقة بينما لا توجد مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية ووسط نزاع تجاري مع الصين.



وقال الأميرال فيليب سوير قائد الأسطول السابع الأمريكي "يوفر الدفع بمجموعتين قتاليتين مصاحبتين لحاملتي الطائرات في نفس الوقت قوة قتالية بحرية لا مثيل لها".



وشاركت حاملة الطائرات (رونالد ريجان) أيضا في أكبر مناورات تجري في اليابان وحولها في وقت سابق من الشهر بمشاركة عشرات السفن الأمريكية واليابانية ومئات الطائرات والآلاف من أفراد الجيش.