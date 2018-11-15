مصر تواجه السعودية في نصف نهائي البطولة العربية للسلة

تقام اليوم منافسات دور نصف النهائى لمنافسات البطولة العربية لكرة السلة رجال، باستاد القاهرة وتستمر حتى 17 نوفمبر الجارى.



ويلتقى منتخب مصر أول الدور التمهيدى مع نظيره السعودى رابع الدور التمهيدى، فى إطار قبل نهائى البطولة، كما يلتقى البحرين ثانى الدور التمهيدى مع الجزائر ثالث الدور التمهيدى فى منافسات نفس الدور.



يشارك في البطولة 5 دول وهي: الإمارات والسعودية والبحرين والجزائر بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.



يذكر أن البطولة العربية لكرة السلة تقام استعدادًا للتصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2020، وسوف تقام التصفيات النهائية فى انجولا نهاية نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر المقبل.