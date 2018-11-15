سقوط عدو ترامب في قبضة الشرطة.. بتهمة ضرب امرأة

قالت شرطة لوس أنجلوس إنها ألقت القبض على المحامي مايكل أفيناتي، الذي يمثل نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في معاركها القانونية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاشتباه في ضربه امرأة في مبنى سكني.





وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة جيف لي إنه ليس لديه مزيد من التفاصيل، وأضاف أنه تقرر الإفراج عن أفيناتي بكفالة.





وذكر موقع "تي.إم.زي" المتخصص في أخبار المشاهير أنه تم القبض على أفيناتي إثر عراك نشب مساء الثلاثاء بينه وبين المرأة في مبنى سكني بمنطقة سنشري سيتي في لوس أنجلوس.





ونفى أفيناتي، الذي لمح إلى أنه قد يترشح للرئاسة في 2020 عن الحزب الديمقراطي، ارتكاب أي مخالفة في بيان أصدره من خلال شركته للمحاماة، وفي بيان للصحفيين خارج مركز شرطة غرب لوس أنجلوس بعد الإفراج عنه.





وقال: "لم أضرب امرأة قط. ولن أضرب امرأة أبدا. كنت دوما مدافعا عن حقوق المرأة على امتداد مسيرتي المهنية"، مضيفا أنه لن يقدم أبدا على "إهانة" ابنتيه "بأن يمس امرأة بطريقة غير لائقة أو يضربها".





وأضاف "أتطلع لتحقيق كامل، وأنا موقن بأنه سيبرئني في مرحلة ما".





وطالب محامو الرئيس الأمريكي بتعويض قدره 20 مليون دولار من دانييلز عن الضرر الذي لحق بترامب نتيجة انتهاكها اتفاقا بعدم الإفصاح، وُقع معها قبل انتخابات عام 2016، حسب قول ترامب.





واتهم المحامون الممثلة الإباحية بخرق الاتفاق 20 مرة على الأقل.



