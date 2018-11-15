وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد احتفالية حصول الأهرام الرسمية على الجودة

شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء الاحتفالية التى أقامتها مدرسة الأهرام الرسمية للغات بمناسبة حصولها علي شهادة الاعتماد والجودة .





وذلك بحضور المستشار خلف الهوارى رئيس مجلس أمناء المدرسة و أحمد عدنان مدير ادارة الجودة بالمديرية و حنان عثمان مدير ادارة المدارس الرسمية ومحمود السعيد مدير ادارة التعليم الثانوى و عصام رجب نقيب المعلمين و أحمد غيث وكيل ادارة طور سيناء التعليمية وكان فى استقبالهم أميمة عبد الرازق مديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس .





وافتتح وكيل الوزارة معرض لأنشطة اللغة الإنجليزية والذى نظمتها جماعة اللغة الانجليزية من المعلمين والطلاب بالمدرسة وشاهد عرضا ضوئيا لأهم إنجازات المدرسة أعدته جماعة الصحافة بالمدرسة كما شاهد عدد من فقرات الإلقاء وتم تكريم عدد من معلمى المدرسة .





وتقدم عقل بالشكر لجميع العاملين بالمدرسة والطلاب ومجلس أمناء المدرسة مؤكدا أن العمل بروح الفريق هو سر نجاح أى منظومة .





وتحدث وكيل الوزارة عن النظام التعليمي الجديد والجهود المبذولة من القيادة السياسية منذ 5 سنوات لإعداد هذه المنظومة موضحا أنه على كل معلم العمل على تطوير نفسه لمسايرة العصر وأنه يثق ثقة كاملة فى معلمى جنوب سيناء لقيادة المنظومة الجديدة للتعليم على أرض المحافظة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة العصر ومنافسة أقرانهم فى الدول الأخرى .



