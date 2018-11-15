محافظ القليوبية: فحص مليون و920 ألف مواطن في حملة فيروس سي

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أنه تم فحص مليون و920 ألفا و846 مواطنا منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية لتأتى المحافظة فى المقدمة بين المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى بمبادرة الرئيس.





وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سي، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحص وتلقي العلاج.





وأعرب المحافظ عن فخره بتلك المبادرة التي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي" والتي نجحت في توفير العلاج للمرضى.



