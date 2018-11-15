13 % من الفرنسيين في بريطانيا يرغبون في المغادرة بعد البريكست

أفاد استطلاع للرأي برغبة أكثر من واحد من كل 10 فرنسيين يعيشون حاليا في بريطانيا في مغادرة المملكة المتحدة بمجرد تطبيق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وأظهر المسح الذي أجرته وكالة لاستطلاعات الرأي، أن 13 % من المواطنين الفرنسيين في بريطانيا، والذي يقدر عددهم الآن 300 ألف، يرغبون في المغادرة بمجرد أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس من العام المقبل.



وأفادت نتائج البحث بأن 76% من هؤلاء الأشخاص يرغبون بالعودة إلى فرنسا، بينما الباقي مقسم بين عدة دول أوروبية مختلفة تتقدمها إسبانيا وسويسرا.



وقال 71% من إجمالي المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن (البريكست) سيكون له أثر سلبي على معيشتهم الشخصية.

