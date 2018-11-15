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حوادث

ضبط 30 طن أرز مخزون لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة 

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:37 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة بمشاركة مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال حملة للتصدى لتجار السوق السوداء والكسب غير المشروع من ضبط 30 طن أرز شعير مخزونة، تمهيدا للاتجار بها في السوق السوداء.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من العقيد وجدى الصيرفى يفيد بضبط  "أيمن  ف  ع 46 سنة" تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن بالجزيرة الوسطى بمركز أبو حمص ومقيم بذات العنوان؛ لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات أخرى مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية ( 30 ) طن أرز شعير وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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