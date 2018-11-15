الغول يتقدم بطلبات لاستكمال الصرف الصحى بقرى نجع حمادي

تقدم النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى، بعدة طلبات لرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أبرزها استكمال الصرف الصحي بقرية الشرقى بهجوره، استكمال الصرف الصحي بقرية أولاد نجم بهجورة ، استكمال الصرف الصحي لقرية بهجورة .





كما تضمنت الطلبات، استكمال إنشاء مرشح الرحمانية، استكمال الصرف الصحي بقريتي الخضيرات والشطبية، استكمال الصرف الصحي بقري الغربي بهجورة، استكمال الصرف الصحي بقرية الحلفاية بحري، استكمال الصرف الصحي بقري شرق النيل.



