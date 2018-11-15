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برلمان

الغول يتقدم بطلبات لاستكمال الصرف الصحى بقرى نجع حمادي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:41 ص
النائب محمد الغول
النائب محمد الغول
يوسف رجب
تقدم النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى، بعدة طلبات لرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أبرزها استكمال الصرف الصحي بقرية الشرقى بهجوره، استكمال الصرف الصحي بقرية أولاد نجم بهجورة، استكمال الصرف الصحي لقرية بهجورة.

كما تضمنت الطلبات، استكمال إنشاء مرشح الرحمانية، استكمال الصرف الصحي بقريتي الخضيرات والشطبية، استكمال الصرف الصحي بقري الغربي بهجورة، استكمال الصرف الصحي بقرية الحلفاية بحري، استكمال الصرف الصحي بقري شرق النيل.

وطالب الغول، بسرعة الانتهاء من استكمال البنية التحتية حتي يستشعر المواطن في صعيد مصر وخاصة محافظة قنا بدور الدولة في إنشاء المشروعات الكبري التي تخدم المواطن وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في إنشاء المرافق الخدمية للمواطن المصري.
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