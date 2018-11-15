ضبط صاحب محطة وقود فى البحيرة لبيعه 8 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء

نفذ مفتشو الإدارة التموينية بالمحمودية، برئاسة المهندس محسن الرصد حملة للتصدى لتجار السوق السوداء ومهربى المواد البترولية المدعمة وتجار الكسب غير المشروع، بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.



أسفرت الحملة عن ضبط "حسام الدين ب ا" 45 سنة "صاحب محطة وقود سيارات بمدينة المحمودية لقيامه بالاستيلاء والتصرف في حصة المحطة من مواد بترولية مدعمة (سولار) وبيعها بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة.. وبمراجعة الفواتير والسجلات وسجل 21 بترول الخاص بالمحطة المذكورة تبين استيلائه وتصرفه في كمية 8000 لتر سولار.



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.