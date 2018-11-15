ننشر تشكيل الاتحادات الطلابية بكليات جامعة جنوب الوادي

قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن كليات الجامعة بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والبحر الأحمر انتهت من تشكيل الاتحادات الطلابية في إطار من المنافسة الشريفة والحيادية والممارسة الديمقراطية.



وقال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن نتائج الانتخابات بالكليات جاءت على النحو التالي: محمد سيد علي رئيسا لاتحاد طلاب كلية التربية، وسعد عليان أحمد نائبا لرئيس الاتحاد، وخالد عبد الناصر شيبة أمينا لاتحاد الطلاب بكلية الآداب، وعبير وهبي محمد نائبا لرئيس الاتحاد، ويوسف مصطفى نصر رئيسا لاتحاد كلية العلوم، ومحمد مصطفى أبو الدهب نائبا لرئيس الاتحاد، وياسين شحات محمد رئيسا لاتحاد كلية الحقوق، وعبد الله عريان محمود نائبا لرئيس الاتحاد، وأبو السعود عبد السميع رئيسا لاتحاد كلية التجارة، وأحمد عبد الصبور توفيق نائبا لرئيس الاتحاد، ووليد محمد هلال رئيسا لاتحاد كلية الآثار، ومصطفى عطية مصطفى نائبا لرئيس الاتحاد، ويوسف محمد رضوان رئيسا لاتحاد كلية الزراعة، ومحمد عبد الحميد حسين نائبا لرئيس الاتحاد.



وأضاف بدران: "أسفرت الانتخابات عن فوز عادل لملوم عبد الستار برئاسة اتحاد كلية الإعلام، وعبد الله أحمد حسن نائبا لرئيس الاتحاد، وحسن خالد حسن رئيسا لاتحاد كلية التمريض، ومحمد عبد الرحمن قناوي نائبا لرئيس الاتحاد، ومحمد عبد العاطي حسن رئيسا لاتحاد كلية العلاج الطبيعي، وهيلانة أسامة فيليب نائبا لرئيس الاتحاد، ومحمد محمود عبد الحكيم رئيسا لاتحاد طلاب كلية الطب، ومحمد عبد الرؤوف إسماعيل نائبا لرئيس الاتحاد، وكريم محمد منصور رئيسا لاتحاد كلية الطب البيطري، وفادي شوقي نادي نائبا لرئيس الاتحاد".



وتابع: "جاء أنطون زاهر شكري رئيسا لاتحاد كلية طب الفم والأسنان، وسارة ممدوح فؤاد نائبا لرئيس الاتحاد، وأحمد علاء محمد رئيسا لاتحاد كلية الصيدلة، ومحمد صلاح عبد الوهاب نائبا لرئيس الاتحاد، ومصطفى إبراهيم محمد رئيسا لاتحاد طلاب كلية الهندسة، ومحمد صديق غريب نائبا لرئيس الاتحاد، وعبد الله رمضان محمد رئيسا لاتحاد كلية التربية النوعية، ولمياء أحمد الصغير نائبا لرئيس الاتحاد، ومحمد محمود عباس رئيسا لاتحاد كلية التربية الرياضية، ومحمد أحمد السيد نائبا لرئيس الاتحاد، وحذيفي محمد عبد المنعم رئيسا لاتحاد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وآلاء صبحي السيد نائبا لرئيس الاتحاد، ومحمود أحمد محمد رئيسا لاتحاد طلاب كلية الالسن بالأقصر، ومروان مهتدي محمد نائبا لرئيس الاتحاد، وأحمد السيد محمد رئيس اتحاد طلاب كلية الآثار بالأقصر، ومحمود عبد العزيز سيد نائبا لرئيس الاتحاد، وحسن محمد محمد رئيسا لاتحاد طلاب كلية السياحة والفنادق بالأقصر، وريم أحمد محمد نائبا لرئيس الاتحاد، وعبد الرحمن عبد الرحيم مصطفى رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر، وأحمد حربي حمدان نائبا لرئيس الاتحاد، ومحمد سيد إبراهيم رئيسا لاتحاد طلاب كلية التربية بالغردقة، وأحمد عبد الصبور عطيتو نائبا لرئيس الاتحاد.