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أخبار العالم

ماليزيا قلقه إزاء الوضع في غزة وتدعو لحماية الفلسطينيين دوليا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية الماليزية عن قلقها إزاء الوضع الذي يزداد سوءا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي للقطاع ، ودعت المجتمع الدولي مجددا إلي توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم /الخميس/ - أن الحماية الدولية التي تتماشى مع القانون الدولي الإنساني ينبغي أن تؤدي إلى إيجاد تدابير لبناء الثقة، فضلًا عن منع جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن التطورات الحالية في غزة تعكس وضعًا ينذر بالخطر.

كانت موجة من التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة قد اندلعت مساء الأحد الماضي بعد توغل وحدة إسرائيلية خاصة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أعقبه اشتباكات مع مقاتلين من حركة حماس أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي و7 فلسطينيين أحدهم قيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) وتراشق لإطلاق الصواريخ والضربات الجوية بين الطرفين.
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