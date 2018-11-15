الأرصاد: أمطار على مختلف أنحاء الجمهورية الأسبوع القادم.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس على مستوى أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هناك سقوط أمطار خفيفة على القاهرة وتنتهى الساعة 12 ظهرًا، ولكنها تستمر على السواحل الشمالية.



وأوضح "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم الخميس أن الأسبوع القادم سيشهد سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على مستوى أنحاء الجمهورية.



وتابع: "تعرضنا إلى أمطار غزيرة ببعض المناطق بسيناء و6 أكتوبر، ولكن تم التعامل معها بسرعة ولم يشعر بها أحد وهذا دليل على الاستعدادات القوية التى تقوم بها مصر".





