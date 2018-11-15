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اقتصاد

اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8601 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.4945 جنيه للشراء، و20.6073 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.2646 جنيه للشراء، و23.3957 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء، و18.0328 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9125 جنيه للشراء، و16.0001 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5742 جنيه للشراء، و2.5886 جنيه للبيع.
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