وزيرة الاستثمار: مصر لها دور رئيسى ومحورى فى ريادة الأعمال .. فيديو

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن مصر لها دور رئيسى وأصبحت رائدة فى مجال الأعمال، ولذلك نرحب بالتعاون مع الدول الإفريقية والربط بين رواد الأعمال في القارة للتحقيق المصلحة العامة للقارة السمراء.





وأضافت "نصر" خلال كلمتها بقمة مصر الرابعة لريادة الأعمال ، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي وجه على الإطار التشريعي المنظم فى مجال ريادة الأعمال خاصًة لمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.



