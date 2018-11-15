الصحف الكويتية: مصر تتفاوض مع إثيوبيا.. القنصلية المصرية تحذر رعاياها بالكويت.. رئيس مجلس الأمة يؤكد متانة العلاقات بين البلدين.. وانخفاض معدل البطالة بالمحروسة

"كونا": انخفاض معدل البطالة في مصر

"الجريدة": مصر تتفاوض مع إثيوبيا اليوم

"الأنباء": رئيس مجلس الأمة يؤكد متانة العلاقات المصرية الكويتية

"القبس": القومي للترجمة بمصر يشارك معرض الكويت بـ200 عنوان

"الرأى": القنصلية المصرية تحذر رعاياها بالكويت: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الخميس، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمى، وتصدر ذلك الشأن المصرى.وقالت "الرأى" إن القنصلية المصرية في الكويت، ناشدت أبناء الجالية المصرية، الالتزام بكل تعليمات السلامة والأمان، وعدم الخروج من منازلهم في الوقت الحالي، إلا في حالات الضرورة القصوى؛ وذلك في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها الكويت حاليا.وأكدت القنصلية المصرية - في بيان لها مساء أمس، الأربعاء - أهمية متابعة تحذيرات وزارة الداخلية الكويتية (لجنة الدفاع المدني)، والجهات الحكومية الكويتية المعنية، فيما يخص الإرشادات والاحتياطات اللازمة، وتطورات حالة الطقس خلال الفترة القادمة، وكذلك أرقام هواتف الطوارئ التي يتم نشرها من قبل الجهات المشار إليها.وأهابت بأبناء الجالية المصرية في الكويت، سرعة الاتصال على أرقام هواتف القنصلية في حالة الطوارىء، وهى: "22548800 - 22548801".تجدر الإشارة إلى أن الكويت تشهد حاليا موجة جديدة من الطقس السييء؛ حيث تهطل الأمطار بغزارة شديدة، وسط انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية، فيما ناشدت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والوافدين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.وقالت "القبس" إن المركز القومي للترجمة، برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، يشارك في الدورة الـ43 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، والذي بدأ فعالياته أمس ويستمر حتى 24 نوفمبر الجاري.يعرض المركز خلال المعرض، مجموعة من أحدث إصداراته المترجمة تصل لأكثر من 200 عنوان، نذكر منها: «تشريعات تقنيات المعلومات»، «تاريخ الفلسفة»، «الإحساس بالجمال»، «المفكرون الأساسيون»، «العوالم الرمزية»، «الماس والرماد»، «العنف»، «من هو شارلي»، «الحرية»، «موسوعة الهرمانيوطيقا»، «تاريخ الفلسفة السياسية»، «الكون والفساد»، «هكذا تكلم ذرادشت»، «مباهج الفلسفة»، «العقلية البدائية»، «تاريخ علم النفس الحديث»، «علم النفس والطبيعة الإنسانية»، «مساعدة الأطفال الصغار على اللعب»، «النزعة الإنسانية»، «تعليم رديء»، «مهارات الإرشاد»، «الخليل إبراهيم»، «فهم التلمود»، «الدين وتدهور السحر».وأوضحت "كونا" أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم قال إن معدل البطالة انخفض إلى 10 في المائة في الربع الثالث من العام من 11.9 بالمائة في نفس الفترة قبل سنة.وتراجع المعدل على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة في ظل برنامج إصلاحات اقتصادية تنفذه الحكومة.وأوضحت "الجريدة" أن المفاوضات المصرية - الإثيوبية تتجدد اليوم لإنهاء الخلاف حول الجانب الفني المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، حيث من المقرر أن يجري وزير الخارجية سامح شكري لقاءات في هذا الصدد على هامش زيارته التي بدأها أمس إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة، تمهيدا للقمة الأفريقية الطارئة المقررة يومي السبت والأحد المقبلين والمخصصة لبرنامج إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي.وأوضحت "الأنباء" أن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، قال إن العلاقات المصرية الكويتية تعد مضرب مثل على جميع الأصعدة، وتابع: "نحن نفخر بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ونحن نسميه نص مصرى ونص كويتى كونه قضى قرابة 20 عاما فى الكويت وترك بصمة وتتلمذ على يده العديد من القانونيين".وتابعت أن رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد أكد دعم الكويت لجميع القرارات المصرية ذات التوافق الدولي المتعلقة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي.جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس وفد الكويت الشيخ عبد الله الأحمد أمام اجتماع الجزء رفيع المستوى المقام في مدينة شرم الشيخ على هامش الاجتماع الـ14 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي.وأعرب الشيخ عبد الله عن شكر وتقدير الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم على حسن اختيارها لمدينة شرم الشيخ مكانا لعقد الاجتماع الـ14 ل‍مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي.كما أعرب عن الشكر للإعداد «المتميز» لهذا المؤتمر، متمنيا له النجاح والوصول للأهداف المحورية الذي اعلنت عنها الاتفاقية وتحقيقها خلال عقد التنوع البيولوجي 2011-2020، وتنفيذ أهداف (آيتشي) للتنوع البيولوجي وتحقق الأهداف الإنمائية.وأكد أهمية الإسهام بصون مكونات التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام له واستئصال الفقر والقضاء عليه وعلى الإضرار بسبل العيش والحد من التناقص في معدلات فقدان التنوع الأحيائي.