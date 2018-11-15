محافظ الدقهلية: أتابع بنفسي بلاغات المواطنين عن تجمعات الأمطار

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، حالة الاستنفار القصوى في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة، لمواجهة سقوط الأمطار، مشيرا إلى انه أكد في اتصالات هاتفية مستمرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على ضرورة أن تكون الوحدات المحلية وإدارات مجالس المدن جاهزة للتعامل مع الأمطار أولا بأول وسحب المياه المتجمعة نتيجة سقوطها من الشوارع حتى لا تتأثر حركة المرور للمواطنين والسيارات.



وقال شاروبيم إنه يتابع أولا بأول أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كما أعلن عن تلقي غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وغرف العمليات بكل مجالس المدن والمراكز لبلاغات المواطنين حول تجمعات مياه الأمطار، وقال إنه يتابع هذه البلاغات بنفسه حتى يطمئن على إزالة أسبابها.



وأضاف شاروبيم أن الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية تتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن ويتم العمل على بحثها وحلها فورا.