محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع المخلفات بداير الناحية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أرض الواقع أعمال رفع مقلب للقمامة بمنطقة داير الناحية بحى الدقى، حيث قرر عد عدم اكتفائه بالتقارير المتعلقة بأعمال رفع المقالب التي تنفذها المحافظة والتي تبلغ ٦٥ مقلبا وماوي عشوائيا.





وأكد المحافظ فى تصريحات له خلال أعمال إزالة المخلفات انه تم رفع 60 طن قمامة ومخلفات رتش من خلال 20 نقلة بمعدات النظافة حتى وتم تسليم الأرض بعض رفع المخلفات منها الى الأهالى للحفاظ عليها وعدم السماح بإلقاء المخلفات بها .





وحرص راشد على تفقد عدد من بؤر القمامة بشوارع داير الناحيه وعامر عبد المقصود موجها الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الدقى برفع كافة بؤر القمامة بمنطقة داير الناحية.





وأكد المحافظ على تركيب أعمدة إنارة حديثة ( ليد ) لمنطقة داير الناحية بالكامل موجها كلامه لرئيس حى الدقى " خلى داير الناحية تنور ".





كما اشار المحافظ انه سيتم رصف عدد من الشوارع الفرعية والجانبية والضيقه بالانترلوك ودهان البلدورات وإنشاء اسوار لعدد من الاراضى الفضاء الموجودة بالمنطقة تجنبًا لاستخدامها كمقالب للقمامة حفاظًا على صحة المواطنين .



