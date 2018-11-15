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محافظات

غدًا .. احتفالية بميلاد السير مجدى يعقوب بأسوان

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:18 م
السير مجدى يعقوب
السير مجدى يعقوب
شاذلى عبد الفتاح
يستضيف مركز القلب بأسوان عددًا من أبناء المحافظة غدًا الجمعة للاحتفال بعيد ميلاد جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب.

قال الصحفي موفق أبو النيل صاحب فكرة إقامة الاحتفالية بأنه يأتي تنظيمها للاحتفال بيوم مولد الدكتور مجدى يعقوب، حيث مقرر أن يحضرها 25 شخصًا فقط داخل مركز القلب بأسوان بناءً على طلب المحتفى به بأن تكون الاحتفالية بسيطة ، حرصًا من الدكتور يعقوب على وقته الذى خصصه لعلاج المرضى بالمجان.

وأضاف موفق أبو النيل أن الاحتفالية ستكون غدًا الجمعة بالتزامن مع يوم مولد جراح القلب العالمى دكتور مجدى يعقوب 16 نوفمبر، حيث إن الهدف من الاحتفالية الشعبية هو اعتراف بالجميل للطبيب الإنسان الذى أقام مؤسسة مجدى يعقوب بأسوان ليعالج المرضى خاصة الأطفال بالمجان.

وأشار إلى أن منظم الحفل هى رابطة "قعدة أسوانية" التى أسسها الدكتور شوقى معروف أستاذ الخزف بكلية الفنون الجميلة جامعة أسوان ، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، وتضم فى عضويتها على شبكة التواصل الاجتماعى أكثر من 15 ألف عضو، حيث إنه تم إعداد بوستر تذكارى بهذه المناسبة يعبر عن الاحتفالية الشعبية وحبهم وتقديرهم للدكتور مجدى يعقوب المؤتمن على قلوب أهل مصر.
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