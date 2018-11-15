جلسة خاصة بين كارتيرون ومحمد يوسف قبل مباراة الوصل الإماراتي

عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، اجتماعا اليوم على هامش المران ؛ للترتيب لمواجهة الوصل الإماراتي التي تقام في الإمارات يوم 22 نوفمبر الجاري، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.



وناقش الثنائي الترتيبات الخاصة بتلك المواجهة؛ للاستقرار على قائمة الفريق التي ستواجه الوصل.



وحدد الجهاز الفني يوم 20 من الشهر الجاري موعدا للسفر إلى الإمارات.