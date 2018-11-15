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فن

نوال الزغبي تحسم قرارها بشأن التمثيل للمرة الأولى مع محمد السبكي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
سعيد فراج
ردت الفنانة اللبنانية على التساؤلات المثارة على وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتجاهها للتمثيل للمرة الأولى، من خلال المشاركة في فيلم للمنتج محمد السبكي، إذ غردت «نوال» عبر تويتر، كاتبة: «مش حمثل»؛ لتنفي بشكل قاطع وجود نية لها للتمثيل.

جاء ذلك؛ بعدما غرد الملحن محمود الخيامي، على تويتر، بصورة تجمعه بالمنتج محمد السبكي، وعلق عليها كاتبا: "الى بيروت مع الصديق والمنتج محمد السبكي ومفاجأة كبيرة ان شاء الله"، لترد نوال قائلة: "ناطرينك"، ليرد عليها الخيامي: "حبيبة قلبي يا نونا احنا اللي منتظرينك من زمان عشان نكسر الدنيا معاكي والمرة دي مع المنتج محمد السبكي حضري نفسي".

ويبدو أن نوال الزغبي سيكون تعاونها مع المنتج محمد السبكي من خلال أغنية فقط لفيلم من إنتاجه، ولن تشارك بالتمثيل، وذلك بعد أن ترقب الجمهور التفاصيل حول طبيعة التعاون بين نجمتهم اللبنانية والسبكي.

وعلى جانب آخر، تضع نوال الزغبى حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعد أول ألبوم لها بعد العودة لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغنيات منوعة ،بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.
نوال الزغبي تحسم قرارها بشأن التمثيل للمرة الأولى مع محمد السبكي
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