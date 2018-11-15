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وزير الأمن الإلكتروني والأولمبياد الياباني: لم أستخدم جهاز كمبيوتر قط

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:13 م
يوشيتاكا ساكورادا
يوشيتاكا ساكورادا وزير الأمن الإلكتروني
رويترز
قال يوشيتاكا ساكورادا، وزير الأمن الإلكتروني والأولمبياد المعين حديثا للبرلمان، إنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر قط في حياته رغم من مسئول عن الإشراف على الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكتروني لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية التي تنظمها طوكيو في 2020.

وعين شينزو آبي، رئيس الوزراء ساكورادا - 68 عاما- في المنصبين الشهر الماضي وهو لم يتول أي مناصب وزارية من قبل خلال 22 عاما في البرلمان.

واعترف الوزير بذلك في اجتماع لجنة برلمانية يوم الأربعاء حين سأله نائب معارض عما إذا كان يستطيع استخدام الكمبيوتر.

ورد ساكورادا قائلا: "لم أستخدم جهاز كمبيوتر قط".

وأضاف أنه يعلم أن "الحفاظ بحزم على الأمن الإلكتروني من وجهة نظر المواطن" جزء من عمله.

وحين سأله النائب كيف يمكن لشخص يفتقر لمهارات استخدام الكمبيوتر أن يكون مسئولا عن الأمن الإلكتروني، قال الوزير إن السياسات يحددها عدد من العاملين في مكتبه، بالإضافة إلى الحكومة الوطنية معبرا عن ثقته في أنه لن تكون هناك أي مشكلات.

وأثارت ردود ساكورادا في البرلمان والمؤتمرات الصحفية انتقادات من قبل.

وخلال حديثه أمام لجنة برلمانية أخرى، أخطأ الوزير وقال إن الأولمبياد ستكلف اليابان 1500 ين (13.21 دولار) بدلا من 150 مليار ين (1.32 مليار دولار).

كما أنحى باللائمة في أخطائه على عدم تقديم المعارضة الأسئلة مسبقا على الرغم من أنها كانت تفعل ذلك وخلال مؤتمرات صحفية عن الأولمبياد أجاب عدة مرات قائلا "لا أعلم".
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