الرقابة الإدارية: 772 شخصا يحصلون على البرنامج التدريبي لنشر القيم والشفافية

حصل ٧٧٢ متدربا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، على البرنامج التدريبي لنشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعليم الإلكترونى، الذى يهدف البرنامج إلى رفع الوعي التثقيفي بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.



وخلال الفترة من ٢٠١٨/١٠/٢٨ إلى ٢٠١٨/١١/٨، قام ٧٧٢ متدربا بالحصول على البرنامج التدريبي لنشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعليم الإلكتروني بالأكاديمية من خلال الرابط الإلكتروني (www.aca.gov.eg)، وذلك بخلاف ٤٢ متدربا من قيادات الجهاز الإداري للدولة حضروا الدورة بمقر الأكاديمية.