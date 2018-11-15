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الأرصاد: طقس الجمعة لطيف نهارا بارد ليلا.. والقاهرة تسجل 24 درجة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف شمالا غدا، الجمعة، وحتى شمال الصعيد، معتدل على جنوبه نهارا، بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 و2.5 متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 و2 متر، والرياح السطحية على كليهما شمالية غربية.

ونوهت بأن درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقع تسجيلها على المدن والمحافظات، كالتالي:
القاهرة 24/17.

الإسكندرية 23/18.

بورسعيد 23/17.

رفح 22/15.

سانت كاترين 18/7.

شرم الشيخ 26/20.

المنيا 24/14.

الأقصر 25/13.

الوادي الجديد 26/13.

حلايب 25/18.
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